Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 95 TL’den alınırken 6 bin 165 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 573 TL, satış fiyatı ise 5 bin 764 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 341 TL’den alınırken 4 bin 499 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 993 TL, satış fiyatı 10 bin 67 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 9 bin 926 TL’den alınıp 10 bin 17 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 19 bin 987 TL, satış fiyatı 20 bin 133 TL olarak açıklanırken tam altın 39 bin 845 TL’den alınıp 40 bin 100 TL’den satılıyor.