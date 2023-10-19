Canik ilçesinde sabah saatlerinde Mustafa Bal ve Gökay Aslan, iddiaya göre park halindeki otomobilde oturup bir süre muhabbet etti. Bu sırada, Mustafa Bal'ın çakmağı çaktığı an patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bal'ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.