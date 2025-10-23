

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde vatandaşlar Çalı, Tahtalı, Yaylacık ve Alaattinbey bölgelerinde gelişi güzel yapılan depo ruhsatlı veya kaçak yapılar ile eksik yol bağlantılarına dikkat çekti. Özellikle akşam saatlerinde tırların da eklenmesiyle trafiğin durma noktasına geldiğini söyleyen vatandaşlar bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Bazı kaçak yapılar için yıkım kararları uygulanırken, diğer alanlarda yeni inşaatların devam ettiğini kaydeden Osmangazi Belediye eski Meclis Üyesi Cemil Aydın, "Çalı, Tahtalı, Yaylacık ve Alaattinbey arazileri üzerinde gelişi güzel yapılan bir kısım depo ruhsatlı veya kaçak yapılar için yıkım kararı uygulanırken bazı alanlarda yeni inşaatlar göze çarpmaktadır. Bunun yanında Çalı Yolunun genişletilme çalışmalarının bitirilememesi Yaylacık bölgesinden itibaren sıkıntılara yol açmaktadır. Unutulmasın ki devlette devamlık esastır. Ayrıca 1/5000 nazım ve 1/1000'lik uygulama planları üzerinde çalışılarak bölgenin İzmir Yolu'na bağlanması için Çevre Yolu tabir edilebilecek bir projeye acilen ihtiyacı vardır. Zira Alaattinbey içinden geçen yol hem yetersiz hem de mahalle sakinleri açısından güvensiz olup aşırı bir yoğunluk oluşturmaktadır. Yolun sonundaki Özlüce kavşağı İzmir Yolu'na çıkmak için kullanıma uygun duruma getirilmediği için araçlar Özlüce içine girip dönel kavşağı kullanarak Bursaspor tesisleri önünden ana artere çıkmaktadır. Hem Alaattinbey hem de Özlüce bölgesini rahatlatmak için Çalı Yolu'nun İzmir Yolu'na bağlanması amacıyla yeni bir ana artere ivedilikle ihtiyaç vardır. Bu vesileyle adı geçen bölgelerde Nilüfer ve Büyükşehir Belediyesinin yapılar ve de yol için hem bireysel takip hem de ortak çalışmaları aciliyet arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA