Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle donatırken, 17 ilçede vatandaşlara 60 bin adet Ata posteri dağıtarak Cumhuriyet coşkusunu evlere taşıyor.

Başkan Bozbey: “Cumhuriyet, Atatürk’ün En Büyük Armağanıdır”

Yağmura rağmen poster dağıtım etkinliğine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet, bizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanıdır. Bu armağana sahip çıkmak, onun ilke ve devrimlerini yaşatmak hepimizin en temel sorumluluğudur. Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamak, aynı zamanda birlik, beraberlik ve umut duygularımızı tazelemektir. Bursa, her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyetine sahip çıkıyor.”

İnegöl’de Bayrak Dağıtımı Başladı

Etkinlik kapsamında İnegöl Perşembe Pazarı’nda da bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, etkinliğe dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 102. yılında, İnegöl sokaklarını kırmızı beyaza boyamak bizim için sadece bir görev değil, bir onurdur. Bu bayraklar sadece birer sembol değil; özgürlüğün, eşitliğin ve halk iradesinin teminatıdır. Her evde, her dükkânda dalgalanan bayraklar, Cumhuriyet’e olan bağlılığımızın en güçlü ifadesidir.”

Yeni Dağıtım Noktası İshakpaşa Meydanı

Cumhuriyet coşkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da İshakpaşa Meydanı’nda yeniden bayrak dağıtımı yapılacak. Etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.