Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde, geleceğin teknolojisi olarak değerlendirilen yapay zeka kavramını derinlemesine ele alındığı etkinlikte alanında uzman konuklar ağırlandı.

BUÜ Yapay Zekâ Topluluğu ve Huawei Student Developers (HSD) iş birliğiyle 4.sü düzenlenen Geleneksel Yapay Zekâ Zirvesi, geleceğin mühendislerini, araştırmacılarını ve teknoloji liderlerini bir araya getirdi. Programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın yanı sıra teknoloji firmalarının yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite eğitiminin yalnızca derslerden ibaret olmadığını vurgulayarak; "150’den fazla aktif öğrenci topluluğumuz bulunuyor. Bu topluluklarımız yürüttükleri faaliyetlerle burayı adeta 24 saat yaşayan bir kampüse çevirmeyi başardılar. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Bu programı düzenleyen Yapay Zekâ Topluluğumuz da genç yaşına rağmen kalıcı topluluklardan biri haline gelmeyi başardı" dedi.

Gençleri nitelikli bir organizasyon düzenlemeyi başardıkları için tebrik eden Rektör Yılmaz; "Yapay zekâ; bir ucu ütopya, bir ucu distopyadan oluşan geniş hayat yelpazesinin her iki tarafına da hizmet etme potansiyeline sahip olan oldukça geniş bir alan. Böylesine kapsamlı bir teknolojiyi insanlık lehine, olumlu tarafa doğru kullanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten BUÜ Yapay Zekâ Topluluğu Başkanı Esra Tungır ise yapay zekânın hayattan ilham aldığına işaret etti. Topluluk olarak öğrenmenin, üretmenin ve paylaşmanın gücüyle büyüdüklerini aktaran Tungır; "Topluluğumuz sadece yapay zekâ alanında çalışan değil, bu alanda gelişmek isteyen herkese dokunan bir ekosistem haline geldi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı elde ettik. Bugün yaptığımız organizasyonda da 40’tan fazla üniversite ile 7 liseden yüzlerce genci bir araya getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Zirve, gün boyu süren programla devam etti. İlk oturumda Sercan Saatçi, "Veri Mühendisliği ve Yapay Zekâ" başlıklı sunumuyla tecrübelerini aktardı. Diğer oturumlarda ise Huawei’den Hakan Aktaş "Agentic AI’ın Bulut Ortamında Gerçekleştirilmesi: Mimariler, Pipe Line Yapıları ve Uygulama Senaryoları", HSD’den Kübra Bilğiç "Yapay Zekâ ile CV Eğitimi" ve Bosch’tan Oğuz Şeker ile Nuri Orhan ise "Sektörde Yapay Zekâ" başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Etkinlik boyunca fuaye alanında firma standları, ikramlar ve sürpriz çekilişlerle katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.