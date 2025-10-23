İnegöl Belediyesi’nin “Afetlere Karşı Dirençli Şehirler” vizyonuyla başlattığı Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ikinci ve üçüncü etaplarda yıkım çalışmalarına start verildi. Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesiştiği 15,3 hektarlık alanda, hak sahiplerinin yüzde 95’inin onayı ile projeye devam ediliyor. Birinci etap için Eylül ayı sonunda temel atma töreni gerçekleştirilmişti.

İkinci ve üçüncü etapta toplam 31 blokta bulunan 192 dairenin boşaltılması tamamlanarak yıkım süreci başlatıldı. Proje tamamlandığında mevcut blok sayısı 8’e düşürülerek modern bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

7 ETAP ARDI SIRA TAMAMLANACAK

153 bin metrekarelik alanda toplamda 7 etapta yapılacak dönüşümde birinci etapta inşaat süreci devam ederken, bir yandan da ikinci ve üçüncü etapların zemin iyileştirmeleri yapılıp temel süreci tamamlanacak. Yıkım çalışmaları ve zemin iyileştirmeler belli bir süre alacağından, ilk etap tamamlanırken ikinci ve üçüncü etapta inşaat çalışmaları başlama seviyesine gelecek. Bu şekilde bölgede inşaat faaliyeti ardı ardına bir etap tamamlanırken diğerinde başlamış olacak. Bu planlamaya göre ikinci ve üçüncü etapta zemin iyileştirmesi bitip temel aşamasına gelene kadar, ilk etabın kaba inşaatının tamamlanması hedefleniyor. Biri devam edip sona yaklaşırken, diğer etap başlamış, bir diğer etap ise başlama aşamasında olacak. Böylece 7 etaplık bir zincirle proje tamamlanacak.