Çalı Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınların el emeği göz nuru ürünleri beğeniye sunuldu.

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Sarı da katıldı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Nilüfer Halk Eğitim Merkezi ve Çalı Kadın Derneği iş birliğiyle başlayan kurslarda kadınlar; kadın ve çocuk giyimi, el örgüsü, çanta yapımı ve iğne oyası gibi alanlarda eğitim aldı. Eğitim sürecinin sonunda ortaya çıkan ürünler, sergide ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, kadınların üretime katılmasının toplumsal gelişim açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu tür projelere olan katılımın yüksekliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Karagöz ve Nuray Özdemir sergiyi gezerek ürünleri inceledi ve kursiyer kadınlarla sohbet etti.