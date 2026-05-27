Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesimi sırasında kendini yaralayan 95 kişi hastanelere başvurdu.

İnegöl’ün çeşitli mahallelerinden gelen ihbarlarda, vatandaşların kurban kesmeye çalışırken bıçakla kendilerini yaraladıkları öğrenildi. Bazı kişiler kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yaralanırken, bazı vatandaşlar ise et parçalama sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Acil serviste yoğunluk yaşanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Tedavileri tamamlanan yaralıların büyük bölümü taburcu edilirken, durumu ciddi olan bazı vatandaşlar ambulanslarla Bursa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

10 SAATTE 95 YARALI

Sabahtan bu yana 95 kişinin yaralanarak hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN