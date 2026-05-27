2026 Global Firepower raporunda, asker sayısından hava gücüne, savunma harcamalarından lojistik imkânlara kadar 60’ın üzerinde kriter dikkate alındı. Toplam 145 ülkenin askeri kapasitesinin değerlendirildiği çalışmada, teknolojik altyapı, coğrafi konum ve operasyonel kabiliyet gibi unsurlar üzerinden ülkelerin PowerIndex puanları belirlendi.

Açıklanan 2026 listesine göre Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 10’da yer aldı.

1. ABD

2. Rusya

3. Çin

4. Hindistan

5. Güney Kore

6. Fransa

7. Japonya

8. İngiltere

9. Türkiye

10. İtalya