Süloğlu ilçesinde bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından olayı gerçekleştiren şahsın İ.C. (22) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.C., sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin gösterdiği adreste yapılan aramada, çalınan 4 adet 15 gramlık bilezik, 4 adet 1 gramlık altın, 1 adet Reşat altını ve 3 bin TL nakit para eksiksiz ele geçirildi. Altın ve paralar, jandarmadaki işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA