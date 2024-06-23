Olay, Suluova Toki Camii’nde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı.

Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.