Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye mahallesinde bulunan Veysel Karani Camisinin önünde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Seral Y. (39)ile Rüştü B. sosyal medya üzerinden tartıştı. Mesudiye mahallesi Seymen sokak üzerinde bulunan Veysel Karani Camisi önünde denk gelen ikili sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rüştü B. üzerindeki silahla Serdal Y.'yi iki bacağında vurdu. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.