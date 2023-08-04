Türkiye'nin müzik tutkunlarını heyecanlandıran bir müjde var! Bu yıl ilk defa düzenlenen Uludağ Müzik Festivali, müziğin coşkusunu doğanın muhteşem güzelliğiyle bir araya getiriyor. 4-6 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin en popüler sanatçıları Uludağ'da bir araya gelecek ve bu yazın en iyi festivaline imza atacaklar.

Sıra dışı bir deneyime hazır mısınız? Etkinlikte Haluk Levent, Mabel Matiz, Zeynep Bastık, Teoman, Emir Can İğrek, Köfn, ve Retrobüs gibi müziğin yıldız isimleri sahnede olacak. 4 Ağustos'ta Teoman ve Haluk Levent, 5 Ağustos'ta Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık, 6 Ağustos'ta Köfn ve Mabel Matiz hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacaklar. Şarkılarla dolu bu yolculuk, müziğin büyülü dünyasına sizi davet ediyor.

Birbirinden renkli konserlerin yanı sıra festivalde doğanın tadını çıkarabileceğiniz pek çok aktivite de sizi bekliyor. Kamp kurup çadır hayatına atılmak isteyenler için muhteşem kamp alanları, doğa yürüyüşleri ve atölyeler düzenlenecek. Eğlence sınırlarını zorlamak isteyenler, bu festivalde hayallerinin ötesine geçebilirler.

Festival biletlerine Biletix, Biletino, BuBilet, Biletinial, Passo ve Gise bilet satış platformlarından kolayca ulaşabilirsiniz. Günlük ya da kombine bilet seçenekleriyle istediğiniz gibi katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca, festival boyunca unutulmaz anılarınızı taçlandıracak konaklama alternatifleri de sunuluyor. Dileyenler otelde konaklayarak rahatlığın tadını çıkarabilir, dileyenler ise kamp alanlarında doğayla iç içe bir deneyim yaşayabilirler.

Heyecanın, enerjinin, ve müziğin bir araya geldiği Uludağ Müzik Festivali, yaz sezonunun vazgeçilmez etkinliği olmaya aday!