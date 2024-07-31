Bursa’nın Nilüfer ilçesinde budanan ve kesilen ağaçların kaldırıma atılması, trafiği tehlikeye sokarken yayaların güvenliğini de tehdit ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi’nde yol kenarında kesilen ağaçlar, sürücüler ve yayalar için tehlike arz ediyor. Eğitimciler Caddesi’nde yapılan ağaç kesim çalışmaları sırasında, kesilen dalların yol kenarına bırakılması, trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda ciddi bir sorun haline gelen çevre kirliliği, kaldırımları zapt eden ağaç parçaları dolayısıyla yola inmek zorunda kalan yayaların can güvenliğini tehdit ediyor.

Sürücülerin ve yayaların güvenliği için bu tür durumlara önceden önlem alınması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, kesim işlemlerinin daha dikkatli ve düzenli yapılmasını istiyor.