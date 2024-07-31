İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Form Grup çatısı altında bulunan Form Endüstri Tesisleri, Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu’nun sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu’nun sonuçlarına göre, Form Endüstri Tesisleri, 2022 yılı sonunda yapılan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) yatırımı sayesinde 2023 yılında tüketilen enerjiden fazlasını üretti ve karbon ayak izi salımının azaltılması konusunda önemli adımlar attı.

Çalışmalar sonucunda, 2023 yılında aylık ortalama emisyon miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 34,7 azaltıldı.

Ayrıca, GES yatırımı ile elektrik kullanımı kaynaklı emisyon salımı da ciddi şekilde azaltıldı.

2023 YILINDA KARBON EMİSYON DEĞERLERİ, 2022 YILININ ÜÇTE BİRİ SEVİYESİNE DÜŞÜRÜLDÜ

2022 yılının sonunda yapılan GES yatırımıyla 2023 yılında tüketilen enerjiden 18.791,46 kWh fazlası üretilerek elektrik kullanımı kaynaklı karbon emisyon salımı sıfırlandı. 2023 yılında yapılan elektrikli forklift yatırımı sayesinde ise mobil yanma emisyonu yüzde 27 oranında azaltıldı.

Şirket, 2022 yılı verilerini dikkate alarak iş seyahatlerini azaltma kararı aldı ve bu çerçevede online toplantıların da artırılmasını sağladı. Bu stratejik kararlar neticesinde, 2023 yılında iş seyahatlerinden kaynaklanan karbon emisyon salımı, 2022 yılının üçte biri seviyesine düşürülerek, emisyon salınımı önemli ölçüde azaltıldı.