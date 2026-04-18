Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüzlerce kazanın meydana geldiği öne sürülen dönel kavşağa trafik ışığı talebinin reddedilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine sebep oldu. Bölgedeki kazalarda can kayıpları olduğunu vurgulayan mahalle muhtarı, kavşağa trafik ışığı koyulmasını istiyor.

Karasu-Kocaali yolu üzeri Karasu (Küçük Karasu) Mahallesi girişinde bulunan dönel kavşak için yapılan trafik ışığı talebi olumsuz neticelendi. Her yıl defaatle maddi ve ölümle neticelenen kazaların meydana geldiği öne sürülen yola trafik lambası koyulmaması mahallelinin tepkilerine sebep oldu. Aynı yol üzerinde yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Kuyumcullu Kavşağı'nda trafik ışığı sistemi olduğunu aktaran Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, 'Karasu Mahallesi girişindeki göbekli kavşak, Maden Deresi bölgesinin ana can damarı. Özellikle yaz döneminde Maden Deresi'ne giden araçların yüzde doksanı buradan geçmekte. Dolayısıyla aşırı bir yoğunluk teşkil etmekte. Bu kavşakta onlarca can kaybına ve yüzlerce maddi hasarlı kaza oluştu' dedi.

'Ret cevabı verildi'

Muhtar Kır, 'Biz, bu göbekli kavşağa trafik ışığı konulması için Karayolları 17. Şube Müdürlüğü'ne talepte bulunduk. Maalesef bize, bu kavşağın trafik ışığı takılmasına müsait olmadığı şeklinde ret cevabı verildi. Bunu anlamış değiliz. Yetkililerimizden isteğimiz bu kritik noktaya trafik ışığı sisteminin takılması' diye konuştu.