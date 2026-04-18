2. Lig Beyaz grupta kaybettiği şanssız puanlar nedeniyle Play-Off şansını zora sokan Sultan Su İnegölspor, geçtiğimiz hafta Ankaragücü’nü 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Bu sezon ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen İnegölspor, kalan son 2 maçını kazanarak, rakipleri Ankaragücü ve Şanlıurfaspor’un puanlar kaybetmesini bekleyecek.

Bordo Beyazlıların Play-Off’a kalması için Beyoğlu Yeni Çarşı ve Altınordu’yu yenmesi, Ankaragücü’nün en az bir beraberlik alması (2 puan kaybı) ve Şanlıurfaspor’un ise kalan son 2 maçından 1’ini kaybedip, 1 maçta da beraberlik(4 puan kaybı) alması gerekiyor.

Takımın başına getirilen Caner Taban’la 2 maçtan 4 puan çıkarmayı başarıp moral bulan temsilcimiz, matematiksel olarak devam eden bu şansı değerlendirmek için bu hafta Beyoğlu Yeni Çarşı takımını yenmek zorunda.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sultan Su İnegölspor-Beyoğlu Yeni Çarşı arasında oynanacak olan lig mücadelesi 19 Nisan Pazar günü saat 15.00’da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.