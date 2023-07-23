Çanakkale Boğazı’nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince tahliye edilerek, Lapseki’de sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale Boğazı’nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde bir balıkçı teknesinde bir personel rahatsızlandı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Rahatsızlanan personelin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.

Personel, bot ile Lapseki’ye getirilip, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.