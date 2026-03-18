Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıldönümü vesilesiyle tören düzenlendi. Belediyenin kültür ve sanat merkezinde düzenlenen törene Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan yardımcıları İbrahim Alveroğlu ile Zeynep Vurmaz Yiğit'in yanı sıra bazı aileler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Törende sanat akademisi performansları, şiirler, dinletiler, tiyatral anlatımlar ile Çanakkale Savaşı'nın zorlukları ve kahramanlık öyküleri sahneye taşındı. Çanakkale atmosferinin yaşatılması için özenle hazırlanan sahne, ışık ve dekorla izleyenler tarihi bir yolculuğa çıktı.

Törende bir konuşma yapan Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, ''Biz biraz bu konuları bildiğimiz için Çanakkale'nin ne olduğunu, toprağının ne olduğunu, o şühedanın kanının var olduğunu görüyoruz. Bunu çocuklara aktarmak için 111. yılımız çok önemli. Bu tür programlar çok kıymetli. Yapılan çalışmayı çok beğendik. Çocuklara teşekkür ediyorum. Lütfen bunları gençlere ve çocuklara aktarın. Çocuklar kendi içlerinde bu süreci özümseyip anladıklarında, bu sorunları yaşamayacaklar. Bu toprak öyle kolay kazanılmadı. Siz buradaki rahat ortamı yaşarken, o kadar gazimiz ve şehidimizin çabası, özverisi var'' dedi.

Kaymakam Yönden'in ardından söz alan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Alveroğlu ise ''Bugün burada sadece bir destanı değil bir milletin yeniden uyanışını ve direnişini görüyoruz. Bu milletin anaları; gencecik yavruları, kınalı kuzuları hiç düşünmeden cepheye gitti. Bugün bizler burada özgürce bu anma programını yapabiliyorsak, atalarımızın şehadeti sayesindedir. Bu yüzden de Çanakkale Destanı'nı her yıl daha büyük coşkuyla kutlamamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.