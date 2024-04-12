Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dini bayramlarda yaşatılan 80 yıllık bayram eğlencesi bu bayramda da yaşatıldı. Bayram eğlencesinde deve, gelin-damat, kız kaçırma, tilki gibi çeşitli orta oyunları sergilendi. Köy kızlarının müzik eşliğinde eğlenceye katıldığı gecede çuval yarışı, sandalye kapmaca, halat çekme oyunları oynandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Muratlar köyünde 80 yıldır dini bayramların yapılan gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı bayram eğlencesi bu yıl da Ramazan Bayramında yapıldı. Köy muhtarlığı tarafından düzenlenen köy gençlerinin tertip ettiği eğlence de nostalji rüzgarları esti. Eğlencede deve, gelin-damat, kız kaçırma, tilki gibi çeşitli orta oyunları sergilendi. Köy kızlarının müzik eşliğinde eğlenceye katıldığı gecede çuval yarışı, sandalye kapmaca, halat çekme oyunları oynandı. Eğlenceye çeşitli il ve ilçelerde yaşayan köy damatları da eşleri ve aileleriyle katıldı. Bayram eğlencesinde, çeşitli küçük hediyelerin dağıtıldı. Birer kuzu ve oğlak (keçi yavrusu) kazananlara hayvanları hayır için köye bağışladı. Kuzu ve oğlak ihale ile köy yararına satıldı. Etkinliğin gelirinin Mayıs ayının ikinci haftası düzenlenecek köy hayrında kullanılacak.

Muratlar köyü Muhtarı Recep Aydoğan (43), çocukluğundan beri bayramlarda bu geleneğin yapıldığını belirterek, "Örf ve adetlerimizi yaşattık, hem de birlik beraberlik içinde eğlendik" dedi.

Muharrem Akıncı (78), "Ben bildim bileli bu eğlence tertip ediliyor. Deve oyunu yapılır, deveye büyük bir çan takılırdı. Rahmetli babam deveden çok korktuğu için deveyi çıkardıkları zaman sanki gerçek deveymiş gibi kaçardı. Tilki oyunu yaparlardı. Köy hayrında da aşıklar sokağı geleneği vardı. Burada gezilir ve gençler anlaşırdı. Gelenek ve göreneklerin yaşatılmasından mutluyum" diye konuştu.