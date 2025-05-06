Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da köy yollarının iyileştirilmesi, bakım ve onarımı kapsamında çalışmalarına hız verdi. Sezonun ilk sıcak asfalt çalışması Ezine ilçesine bağlı Yahyaçavuş köyünde gerçekleştirildi. İş makineleri ve personeliyle sahada aktif görev yapan İl Özel İdaresi, 3 kilometrelik sıcak asfalt dökümüyle asfalt sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için asfaltlama, bakım ve onarım faaliyetleri aralıksız sürdürülecek. Ekipler ihtiyaç önceliğine göre planlanan program kapsamında il genelinde onlarca köy yoluna dokunmayı hedefliyor. İl Özel İdaresi’nin önümüzdeki günlerde farklı ilçelerdeki köy yollarında da sıcak asfalt dökümlerine başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA