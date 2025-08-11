Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı ekipler havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarırken, Güzelyalı bölgesindeki vatandaşların tahliyesine başlandığını açıkladı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personelle müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda güneyden kuzeye olan deniz trafiği tek taraflı olarak durduruldu. Yetkililer, tahliye edilen bölgelerde trafik yoğunluğunun artmaması için vatandaşların dikkatli olmasını istedi.