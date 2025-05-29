Çanakkale’de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, "Bu seneki mottomuz çevrene iyi bak. Anlamı bir ifade. Tabi bu anlamlı ifadenin altını bir temayla bakanlığımız tamamladı. Plastik kirliliğiyle mücadele. İlimiz ülkemizin nadide coğrafyalarından bir tanesi. Çanakkale eşsiz, doğal ve tarihi bir mirasa sahip. İki denizi birbirine bağlayan bir boğazımız var. Zengin bir deniz ekosistemimiz var. Organik tarım alanlarımız, eşsiz ormanlarımız var. Doğal sit alanlarımız, milli parklarımızla eşsiz bir zenginliğe sahibiz. Değeri biçilemez boğazımızın sahilleri, ormanlarımızı, bereket fışkıran topraklarımızı bu yılki temamızda belirttiğimiz plastiklerden korumak için el birliğiyle daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Çanakkale’de, "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla düzenlenen çalışmalar şehrin farklı yerlerinde farkındalık oluşturmak amaçlı hazırlanan etkinliklerle devam edecek.