Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Gazzeliler’e yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Gazze’de İHH yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze’de sistematik katliamlarına devam eden, soykırım derecesinde terör estiren siyonist İsrail yönetiminin halkına bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan masum yardım gönüllülerine de bomba yağdırdığına dikkati çekti.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1927971325227741557

"İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkûm eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetliyor, insanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz" diyen Fahrettin Altun, paylaşımında, "Şehit olan genç yardım gönüllülerine Allah’tan rahmet, İHH’ya başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.