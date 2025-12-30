5 kıtada 5G tecrübesi ile Vodafone, 5G lansmanına geri sayıma başladı. Vodafone, 5G lansmanına 100 gün kala '5G'ye Son 100 Gün' kampanyasını duyurdu.

Vodafone, 5G odaklı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Vodafone'un '5G'ye Son 100 Gün' kampanyası kapsamında Vodafone Yanımda'ya gelen toplam 4 milyon müşteri bu kampanyayla karşılandı. Kampanya kapsamında her 1.000'inci müşteri olmak üzere toplam 100 müşteriye akıllı telefon hediye edildi. Kampanyanın ikinci gününde ise Vodafone, Vodafone FLEX ile faturaya ek 12 aylık ödeme imkanı ile sunulan 5G uyumlu cihazlarda geçerli indirim sunduğunu duyurdu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: 'Vodafone olarak, 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübemiz ve global gücümüzle Türkiye'de 5G'ye dünden hazırız. 5G lansmanımıza 100 gün kala hayata geçirdiğimiz '5G'ye Son 100 Gün' kampanyasıyla bu heyecanı müşterilerimizle birlikte yaşamak istedik. 5G'ye 100 gün kala Vodafone Yanımda'ya gelen 4 milyon müşterimizi kampanyamızla karşıladık. Kampanya kapsamında her 1.000'inci müşterimiz olmak üzere toplamda 100 müşterimize akıllı telefon hediye ettik. Kampanyanın ikinci gününde ise Vodafone FLEX ile faturaya ek 12 aylık ödeme avantajı ile sunulan 5G uyumlu cihazlarda yüzde 10 indirim avantajı sağladık. Global 5G deneyimimizi Türkiye'ye taşırken, müşterilerimizi de bugünden 5G'ye hazırlamaya devam ediyoruz.'