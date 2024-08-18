Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, R.K.’nın (54) kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü R.K. ve yolcu Z.K. (50) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine, oradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.