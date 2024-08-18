İddiaya göre, Gemlik Gübre Fabrikası'nda çalışan 8 işçi, DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu karar, sendikalı işçiler ve sendika yöneticileri tarafından geniş çaplı protestolarla karşılandı.

İşten çıkarmaların ardından, sendika üyeleri Gemlik Serbest Bölge girişinde eylemler düzenlemeye başladı. Eylemlere, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve CHP Gemlik İlçe Örgütü de destek verdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek, "Bugün Gemlik Gübre'de sürdürülen sendikal faaliyetler dolayısıyla iş akdi feshedilen emekçilerimizi ziyaret ettim. Mücadelelerini destekliyor, sürdürülecek diyaloglarla tekrar işlerine döneceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA