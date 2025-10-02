Olay, 25 Eylül saat 15.35’te Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.D.Y. (14), Y.C.’nin (14) ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.’ye yumruk attı. M.D.Y., yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarparak yere düştü. Y.C. ise, yerde yatan M.D.Y.’yi tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. M.D.Y.’nin kalbinin durduğunu belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı. Ağır yaralı M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi’ne ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı. M.D.Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Öte yandan, gözaltına alınan Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.C., çıkarıldığı mahkemece ’adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Çanakkale Valiliği’nin akran zorbalığına ilişkin yaptığı açıklamada, "25 Eylül 2025 Perşembe günü Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay hakkında Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adlî tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca, Valiliği’mizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır. Yaşanan olay nedeniyle öğrencimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, öğrencimizin sağlık durumu başta olmak üzere sürecin titizlikle takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.