Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle yurt dışından vergi muafiyeti kapsamında yapılan alışverişlere son verildi. Düzenleme, özellikle yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarını yakından ilgilendirirken, kararın ardından sektörde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

TEMU'YA REKABET KURUMU İNCELEMESİ

Bu sürecin ardından 21 Ocak’ta Rekabet Kurumu ekipleri, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’nun Türkiye’deki ofisinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda bazı bilgisayar ve dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

SATIŞLARDA KISITLAMA KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından Temu, Türkiye pazarında önemli bir adım atarak yurt dışı satışlarını tamamen durdurma kararı aldı. Çinli platform, bu hamleyle birlikte Türkiye’ye yönelik yurt dışından ürün satışını sonlandırdı.

YERLİ SATICILAR ÖNE ÇIKTI

Kararın ardından Türkiye’den Temu uygulamasına giriş yapan kullanıcılar sadece yerli satıcıların sunduğu ürünleri görüntüleyebilirken, yurt dışındaki satıcılara ait ürünler Türk kullanıcılar için erişime kapatıldı.

30 EURO DÜZENLEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile posta veya kargo yoluyla yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişte geçerli olan 30 euro sınırı kaldırılmış, böylece internet üzerinden gerçekleştirilen yurt dışı alışverişler fiilen sona ermişti. Söz konusu karar kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı.

'AKILLI LİMİT' GÜNDEMDE

Vatandaşlardan gelen yoğun tepkilerin ardından iktidarın söz konusu düzenlemeyi yeniden ele aldığı ve 'Akıllı Limit' adı altında yeni bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi. Yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.