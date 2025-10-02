Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) koordinesinde, 2-4 Ekim tarihleri arasında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan "Esenyurt BilimFest: Yenilikçi Zihinler Geleceği Tasarlıyor" festivali başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ve Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu katıldığı festivalde, matematikten mühendisliğe, dijital teknolojilerden sağlığa, kültürel mirastan, sürdürülebilirliğe kadar 43 atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Tematik sergiler, alanında uzman isimlerin seminer ve söyleşileri gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağı festivalde ayrıca proje kapsamında Esenyurtlu vatandaşların, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nde bulunan Planetaryum’u ziyaret etmeleri sağlanacak.

"Bilim ışığında ilerlemeleri tek temennimizdir"

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, "Esenyurt BİLİMFES, TEKNOFEST’in temelinde yatan, çocuklarımızın bilimle buluşmalarını sağlayan, gelecekte kendilerini rahatlıkla ifade edebilen bir festival olma niteliğinde. Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığımız uhtesinde bu yıl, 4 bin 4’ten 4 bin 7’ye, 4 bin 8’e, 4 bin 6’ya nice bilim festivalleri düzenlendi. Okullarımızda bilim fuarları düzenlendi. Biz de Türkiye 100 yılı maarif modeli kapsamında öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve 2025 yılı aile yılı kapsamında velilerimizi 3 temelde bilim festivalinde temsil etmeye çalışıyoruz. 3 gün sürecek bilim festivalimizi Esenyurtlu hemşehrilerimizin ve eğitim camiamızın hizmetine sunduk. 43 atölye ile bugün öğrencilerimiz burada etkinliklerini sergileyecekler ve kendilerini ifade edecekler. Öğretmenlerimize, öğrencilerimizin bu eğitim yolculuğunda ve bilim ışığında ilerlemeleri tek temennimizdir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye’de birinci olduktan sonra Amerika Dünya Şampiyonası’na davet edildik"

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Borusan Robotik Takım Kaptanı Zehra Özkaya, "Her sene First Robotics Competition (FRC) adında bir yarışmaya katılıyoruz. Bu yarışma, uluslararası lise düzeyinde yapılan bir yarışma. Her sene elektrik, mekanik ve yazılım alanlarında kendimizi geliştirerek robotumuzu sıfırdan inşa ediyoruz. Geçen sene Türkiye’de birinci olduktan sonra Amerika Dünya Şampiyonası’na davet edildik. Ülkemizi temsil etmek çok güzel" dedi.