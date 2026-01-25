Olayla ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 2021 yılında H.D.B. adlı hemşirenin tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Deniz bebeği henüz 5 günlükken yoğun bakımda darbederek engelli bıraktığı iddasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim oldu. H.D.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA