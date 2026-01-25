Bilecik'te 'Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Mali Yardım' Programı kapsamında 2025 yılı içerisinde tarım ve kırsal alanda 3 projeye hibe desteği sağlanırken, yatırımcı katkılarıyla birlikte kent genelinde önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturuldu. Doğrudan üretimde kullanılan bu kaynaklarla hayvancılık, gıda işleme, bitkisel üretim, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren üretici ve girişimciler desteklendi. 'IPARD' Programı çerçevesinde et ve süt hayvancılığı, yumurta üretimi, gıda işleme, meyve-sebze işleme, kırsal turizm, zanaatkârlık ve yenilenebilir enerji gibi birçok alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere yüzde 50 ila yüzde 75 oranında, vergilerden muaf hibe desteği sağlandığı belirtildi. Destekler sayesinde yatırımcılar, yüksek teknolojili makine ve ekipman alımı yaparak modern ve sürdürülebilir projelerini hayata geçirdi.

Öte yandan 2025 yılı boyunca TKDK Bilecik İl İrtibat Ofisi tarafından 46 bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirilirken, bu çalışmalarla 537 kişiye ulaşıldı. 2026 yılı çağrı takviminin açıklanmasının ardından hibe desteklerinin artarak devam edeceği bildirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, desteklerin önemine vurgu yaparak, 'IPARD destekleriyle üreticilerimizin ve girişimcilerimizin modern, sürdürülebilir ve yüksek teknolojili yatırımlar yapmalarını sağlıyoruz. 2026 yılında da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.