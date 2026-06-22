Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Sığıryolu mevkiinde meydana geldi. E.G. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.