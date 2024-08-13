Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yerli ve Milli Çeşitlerle Yağlık Ayçiçeği Tarımının Geliştirilmesi” projesi kapsamında, ekilen ayçiçeklerinin hasadı gerçekleştirildi. Yüzde yüz yerli tohumlarla üretilen ayçiçekleri, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı ve elde edilen verim üreticilerle paylaşıldı.

Çayır tırtılı istilası ve kuraklığın vurduğu yağlık ayçiçeklerinde düşen rekolteyi yeniden artırmayı hedefleyen bu proje, yerli ve milli tohumların kullanımını teşvik ederek Çanakkale’de tarımsal üretimi canlandırmayı amaçlıyor. Biga’nın Osmaniye Köyü’nde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde, projeyle ekilen ayçiçeklerinin hasadı yapıldı. Etkinliğe, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ilçe ve şube müdürleri, Biga Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Mehmet Tınaz, köy muhtarları, üreticiler, sektör temsilcileri ve teknik personel katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, yerli ve milli ayçiçeği üretiminin artırılmasının stratejik önemi üzerinde durdu. Müdür Türkarslan, “Yerli ve milli ayçiçeği üretimi üretiminin geliştirilmesi ile ilgili olarak amacımız birkaç tane ana başlık adı altında toplanabilir. Ayçiçeği üretimi ülkemiz için stratejik bir önem taşıyan bir ürün çeşidimiz, endüstri açısından çok önemli, ülkemiz için bunun üretiminin artırılması gerekiyor. bu projeler sayesinde ilimizdeki üretimi artırmaya çalışıyoruz. Bizler bu projeye başlarken ilimizdeki 219 bin dekar olan yerli ayçiçeği üretimimiz 270 binlere ulaşmış oldu. Yerli ve milli çeşitleri kullanmamızdaki amacımız da, iklim değişti, yağışlar değişiyor, hava ısısı değişiyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitümüz diğer enstitülerimiz, hepsi ülkemizin şartlarına bizim iklimimize uygun, bizim toprak yapımıza uygun, bizim ısımıza uygun bir tohum çeşidi ile mevcut alandan daha yüksek verim nasıl elde edebiliriz şeklinde çalışıyorlar. Bizlerde bu tohum çeşitleri ile beraber ilimizde mevcut alandan daha yüksek verim elde etmeye çalışıyoruz. İlimizde şuan da 2024 yılında 567 üreticimizle birlikte 1041 paket il genelinde bu projeyi uyguladık. Biga ilçemizde de 169 üreticimizle 316 paketli bu projeyi yapmış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Biga İlçesinde yapılan dağıtımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Müdür Türkarslan, "Projenin 2022 ve 2023 yıllarında uygulandığını ve 2024 yılında yaklaşık 28.000 dekarlık alanda 1.041 torba tohum kullanılarak 567 üreticiyle devam ettiğini belirtti. Biga ilçesinde ise 169 üreticiye 316 paket tohum temin edilerek 8.125 dekarlık alanda üretim yapılmaktadır. Biga’da düzenlenen Tarla Günü, yerli ve milli ayçiçeği çeşitlerinin tanıtılması ve çiftçilerin bu çeşitlerle buluşturulması açısından önemli bir adım oldu. Proje sayesinde hem üretimde artış sağlanacak hem de ülkemizin tarım ürünleri ihtiyacı karşılanacak” şeklinde konuştu.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ise Biga’nın tarımsal önemine dikkat çekerek, etkinliğe katılan çiftçilere ve projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti. Osmaniye Köyü Muhtarı Ramazan Yalçın ve Demonstrasyon Tarlası sahibi ve Aşağıdemirci Köyü Muhtarı Fuat Bilici de desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Tarla Günü etkinliği, yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha vurgularken, tarım alanındaki bu tür projelerin bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor. Çiftçiler, uzmanlar tarafından ayçiçeği çeşitlerinin ekim zamanları, bakım yöntemleri ve beklenen verimler hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte ayrıca, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı ve hastalıklara dirençli ayçiçeği çeşitleri de tanıtıldı.

Bilgilendirme çalışmaları sonrasında, çiftçiler ayçiçeklerinin hasadına katıldılar.