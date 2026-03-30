Çanakkale'de Ayvacık-Ezine yolu üzerinde seyir halindeki bir minibüsün refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ayvacık-Ezine yolu üzerinde Bahçeli köyü sapağında seyir halindeki 17 AGM 015 plakalı minibüs sürücüsü Bayram Yoldaş, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs önce refüje çıktı aradından refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü Bayram Yoldaş ve yanında bulunan oğlu Ramazan Yoldaş yaralandı.

Yaralılar ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.