Medical Park Çanakkale Hastanesi’nin ani kapanışı sonrası, şimdi de Adliye bölgesinde ruhsatsız hastane inşaatı tartışma konusu oldu. Çanakkale kamuoyu, trafiği artıracağı endişesiyle projeye tepki gösterirken, belediyeden denetim bekliyor.Çanakkale Gündem / ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale’de Medical Park Hastanesi’nin geçtiğimiz aylarda bir günde ansızın kapanması, kamuoyunda hem tartışma, hem de espri konusu olmuştu.

“Köydeki bakkal dükkanı bile böyle hızlı kapatamazsınız", "Bu hastanenin idarecilerine madalya vermek gerekir", "Bu memlekette hiçbir mesleeğe güven yok! Doktorlar bile bir günde işsiz kaldı” gibi yorumlarla gündem olan kapanış, şimdi yeni bir polemikle geri döndü.

Medical Park, Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı’ndan kiraladığı alanda yeni bir hastane inşa etmek istenmesi dolayısıyla proje, Adliye bölgesinde trafiği daha da yoğunlaştıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Çanakkale Esenler, Güzelyalı, Dardanos ve İzmir-Bursa Otoyolu hattında zaten yoğun olan trafiğin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin yüküne ek olarak yeni bir hastaneyle daha da artacağı endişesi hakim. Vatandaşlar, “İzmir yönü zaten tıkalı, şimdi de Adliye bölgesini keşmekeşe çevirecekler” diyerek tepkilerini dile getirdi.

RUHSATSIZ HAFRİYAT TEPKİSİ... BELEDİYE HAREKETE GEÇMELİ

Edinilen bilgilere göre, Medical Park yetkilileri, Çanakkale Belediyesi’nden gerekli ruhsatları almadan Adliye bölgesinde hafriyat çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından birinin izinsiz inşaat girişimi, Çanakkale kamuoyunun dikkatinden kaçmazken, vatandaşlar, ruhsatsız hafriyat çalışmasıyla ilgili belediye yetkililerinin harekete geçmesini ve gerekli denetimlerin yapılmasını talep etti.