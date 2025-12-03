CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Güngören'de vatandaşlara seslendi. Özel, CHP'nin asgari ücret konusundaki talebinin 39 bin TL olduğunu açıkladı. Özel, "Hesapladığımız asgari ücret maaşı 39, biz bunun altında rakamlara yokuz" dedi.

Özel'den Asgari Ücret Eleştirisi

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde;

"Asgari Ücret 39 Bin TL Olmalı"

"Asgari ücret 39 bin TL olmak zorunda. 22 bin liralık asgari ücrete geçen yılki enflasyonu koysalar, bu yılki enflasyon beklentisi farkını koysalar onların hesabı da 35 bin TL üzerine çıkar. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı.

Sendikalar asgari ücret zammına omuz vermelidir. Asgari ücreti gereken seviyeye çıkarmak için para yok diyorlar ama bunun doksan katını zenginin borcunu silerek harcadılar. Zengine ödemeye devam ediyorlar.

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı korumalarına 30'ar bin TL zam verilmiş. Tamam onlara verilsin ama polise de verilsin. Bayramda polis çalışır, maçlarda polis çalışır. Bu çocuklara zam vermediler. İnfaz korumalara vermiyor, öğretmene vermiyor, emekliye vermiyor. Ama kendi gözünün önündekilere geçinmek zor deyip 30 bin TL zam veriyor. Bu kadar adaletsizliğe isyan ediyoruz.

Size buradan söz vereyim. Öğrenci ile polisi karşı karşıya getiriyorlar. Özgür Özel olarak söz veriyorum. Önümüzdeki seçimi kazandığımızda sonraki gün öğrencilerle polisleri omuz omuza halay çektireceğiz."