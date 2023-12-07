AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey’in yoğun programı dikkat çekti. Pazartesi günü Balıkesir Havran ilçesi yatırımları toplu açılış törenine katılan, salı günü Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve Marmara Bölgesi Milletvekilleri ile toplantı yapan Mustafa Canbey, çarşamba günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısı için Paris’e gitti. Canbey; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizim davamız senlik benlik davası değil, memlekete ve milletimize hizmet etme davasıdır. O yüzden aşkınan çalışan yorulmaz.” dedi.

Pazartesi günü Havran Ovası 2. Kısım Tarımsal Sulama Projesi Lansmanı ve Havran İlçesi Yatırımları Toplu Açılış Törenine katılan Milletvekili Dr. Mustafa Canbey; “Gelecekte hem tarım, hem sulama ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Havran bu anlamda çok stratejik bir yer. Havran Ovası 2. Kısım Tarımsal Sulama Projesinin açılışını bugün yapıyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve Stratejik Bütçe Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Havran’ımız suyla buluşacak, bu bereketli topraklar sulanacak ve bereketli ürünleri alacağız. Süreç içerisinde bu işi yöneten BASKİ Genel Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Tarım Başkenti Balıkesir’de tarım altyapısı için sulama çok önemli. Söz konusu Havran olunca Havranlı kardeşlerimizle birlikte olalım istedim. Havran’ımızın dört bir yanında buraya gelen bütün hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum ve sulama ovasının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Salı günü Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve Marmara Bölgesi Milletvekilleri ile toplantı yapan Mustafa Canbey, bölgenin ulaşım proje ve yatırımlarını istişare etti. Korucu - Bergama Yolu ihalesi için Bakan beye teşekkür eden Milletvekili Canbey, Ayvalık Balıkçı Barınağı, Balıkesir Havalimanı ve Balıkesir’in diğer ulaştırma ve altyapı projelerini toplantı gündemine taşıdı.

Çarşamba günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısına katılmak üzere Paris’e giden Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, yoğun temposunu sorun gazeteciye şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizim davamız senlik benlik davası değil, memlekete ve milletimize hizmet etme davasıdır. Liderimiz, yorulmak, dinlenmek bilmiyorken, milleti için gece gündüz çalışıyorken bize de, genç yaşımızda dinlenmek haramdır. O’nun dediği gibi ‘Aşkınan çalışan yorulmaz’”