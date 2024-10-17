Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekmek amacıyla, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarafından, ‘Dünya Gıda Günü’nde Çan Etili İlköğretim Okulu’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan ve Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe’nin yanı sıra şube müdürleri, teknik personel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan: “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş yıldönümü olan 16 Ekim’de, “Daha İyi Bir Yaşam Ve Daha İyi Bir Gelecek İçin Gıda Hakkı" temalı bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda gıda güvenliği, beslenme ve sürdürülebilir tarım konularında farkındalık oluşturmaktı ve bunu başardığımızı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimizde, öğrencilerimize Dünya Gıda Günü’nün önemi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptık. Düzenlediğimiz yarışmalarda başarılı olan öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Ayrıca, tüm katılımcılara tahin helvası, kuruyemiş ve elma ikramında bulunduk. Bu ikramlarımızla hem geleneksel hem de sağlıklı gıdalarımıza dikkat çekmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin etkinliğe gösterdiği ilgi ve katılım, gelecek için umut verici. Onların bu konularda bilinçlenmesi, ileride daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için atılacak adımların temelini oluşturacaktır. Dünyada halen yaklaşık 783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği gerçeği, bu tür farkındalık çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. İklim değişikliği, çatışmalar ve ekonomik sorunlar gibi zorluklarla mücadelede, toplumun tüm kesimlerinin işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı bir kez daha gıda israfının önlenmesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleme konularında duyarlı olmaya davet ediyorum. Herkesin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi temel bir insan hakkıdır ve bu hakkın korunması için hepimize görev düşmektedir. Bu tür etkinlikler, toplumun her kesiminde gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım konularında farkındalık oluşturmaya devam edecektir” dedi.

Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Dünya Gıda Günü kapsamında ilkokullar arası resim yarışması ve ortaokullar arası şiir yarışması düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Öğrenciler, aldıkları bilgiler ve kazandıkları ödüllerle etkinlikten memnun ayrılırken, veliler de çocuklarının gıda konusunda bilinçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.