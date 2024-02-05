Çanakkale’nin Çan ilçesinde emniyet personeli tarafından KADES broşürleri dağıtıldı.

Çan ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe pazaryerinde vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlatan broşürler dağıtıldı. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği uygulamaları vatandaşlara anlatan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kayıt, ihbar ve müdahale aşamaları hakkında da bilgiler aktardı.