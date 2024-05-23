Anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik konularında ulusal ve uluslararası oyuncuları bir araya getiren SEDEC’te, CANiK’in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketler grubu birçok yeni sözleşmeye imza attı. SYS Grubunun amiral gemisi CANiK, sponsor olduğu etkinlikte sergilediği ürünlerle dikkatleri üzerinde topladı.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleri ile 21-23 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenen SEDEC 2024’e katılan CANiK ve grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS önemli görüşmeler gerçekleştirerek birçok ön anlaşma ve yeni sözleşmelere imza attı.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok delegasyon ve karar vericilerin katıldığı SEDEC’te, SYS grup şirketleri CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS seçkin envanterini sergiledi. Birçok B2B ve B2G görüşmeye imza atan SYS şirketleri, yeni sözleşmelere de imza atarak fuarı başarıyla tamamladı.

Uzman kadrosu ile SEDEC 2024’te yerini alan CANiK, ağır makinalı tüfek ailesi CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 ile beğenileri üzerinde toplarken dünyanın en düşük geri tepmeli orta kalibre topu olan VENOM LR da yoğun ilgi gördü. UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yerli ve milli uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ailesi TRAKON ve TRAKON LITE da başta yabancı delegasyonlar olmak üzere katılımcıların gözdesi oldu.

SEDEC 2024’in ulusal ve uluslararası katılımcılarıyla önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “Geçtiğimiz yılı rekor ihracat ile tamamlayan Türk savunma sanayimiz bu yılda yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor. CANiK ve SYS grup şirketlerimiz ile bu ihracat yolculuğunda her zamanki gibi en üst seviyelerde yerimizi alarak ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. İhracat başarılarımıza yenilerini eklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Başkentimizde ürünlerimizi dünyaya sunduğumuz bir platform olan SEDEC fuarında bu sene imzaladığımız anlaşmaların şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.