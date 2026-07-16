Hayriyespor Kulübü, maç sırasında yaşanan hakem kararları ve sonrasında alınan tescil kararının adil olmadığını savunurken, Maden SK da yayımladığı açıklamayla Hayriyespor'a destek vererek turnuva yönetimine çağrıda bulundu.

"PENALTI KARARI DEĞİŞTİ, MAÇ ERKEN BİTİRİLDİ"

Hayriyespor Kulübü'nün açıklamasında, Kurşunluspor ile oynanan mücadelede skor 1-1 iken orta hakemin penaltı kararı verdiği, daha sonra yardımcı hakemin uyarısıyla bu kararın iptal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu sürecin ardından saha içinde yaşanan olaylar nedeniyle hakemlerin tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı, daha sonra orta hakemin yeniden penaltı noktasını gösterdiği belirtildi.

Kulüp, penaltının kullanılmasının ardından maçın bitimine yaklaşık 7-8 dakika kala karşılaşmanın erken sona erdirildiğini ve rakip takımın 10 kişi mücadele etmesine rağmen müsabakanın Kurşunluspor lehine 2-1 tescil edilmesini "adil, hakkaniyetli ve mantıklı bulmadıklarını" ifade etti.

Hayriyespor, yaşananların kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu belirterek haklarını aramaya devam edeceklerini duyurdu.

MADEN SK'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Turnuvada mücadele eden Maden SK da yayımladığı açıklamada, yaşananların yalnızca Hayriyespor'u değil, turnuvadaki tüm takımları ilgilendirdiğini savundu.

Kulüp açıklamasında, hakemin baskı altında karar değiştirdiği iddiasına yer verilerek, maçın erken bitirilmesine rağmen Kurşunluspor lehine verilen tescil kararının sporun ruhuna aykırı olduğu öne sürüldü.

Maden SK, turnuva yönetimine seslenerek hakemlerin saha içinde aldığı kararların dikkate alınması gerektiğini savunurken, "Adaletin olmadığı yerde sporun ve centilmenliğin anlamı kalmaz" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Her iki kulüp de açıklamalarında alınan kararın yeniden değerlendirilmesini isterken, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Turnuva yönetiminden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.