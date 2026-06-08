Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD İran savaşına ilişkin, 'Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan İran ve ABD ile temalarımızı sürdürüyor, bir yandan bölge ülkeler ile yakın istişare ile çalışıyoruz' dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, açıklamalarda bulundu.

Fidan konuşmasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında kurulan 3'lü mekanizmanın önemine değinerek, '14 yıla yakın kesintisiz işleyen bu mekanizma yıllar içerisinde ülkelerimize pek çok fayda sağlamıştır. Siyasi diyaloğun güçlendirilmesinde ekonomik entegrasyona, ulaştırmadan enerji güvenliğine, ticaretten insani bağların kuvvetlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede stratejik adımlar atmamıza bu platform zemin teşkil etmiştir. Bu işbirliğine yüklediğimiz anlam, 3 ülkenin müşterek menfaatleri ile de sınırlı değil. Biz bu mekanizmayı aynı zamanda Güney Kafkasya'da barışın, istikrarın ve sürdürülebilir refahın teminatlarından biri olarak görüyoruz. Bugün de ülkelerimizin ortak gündeminde yer alan konuları etraflıca ele almaktayız' ifadelerini kullandı.

'Enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir'

Dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda yaşandığı nadir bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Bakan Fidan, 'Ekonomik belirsizlikler artmış, enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir. İşte böyle bir dönemde bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve işbirliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmektedir. Bu ortam Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada istikrara, bağlantısallığa, enerji arz güvenliğine ve ulusal ekonomilere güç katmaktadır. Özellikle ülkelerimizin arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacak stratejik ve jeopolitik bir öncelik olarak öne çıkmaktadır. Enerji başlığı da bu anlamda bilhassa önem arz etmektedir. Enerjiye makul maliyette ve kesintisiz erişim tüm dünya için hayati bir mesele haline gelmiştir. Birlikte hayata geçirdiğimiz enerji altyapı projeleri sayesinde bu alanda yaşanan krizlerin bizlere etkisi asgari düzeyde kalmıştır. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta Orta Koridor'un güçlenen rolüdür. Orta Koridor güçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören, önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu stratejik hattan azami ölçüde istifade ederek bölgemize daha fazla katmadeğer sağlamayı hedefliyoruz' şeklinde konuştu.

'Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz'

Görüşmelerinde Güney Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması konusundaki ortak iradenin vurgulandığını söyleyen Bakan Fidan, 'Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz. Bu vizyonun en umut verici karşılığını Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını ayrıca temenni ediyoruz. Ermenistan ile yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan ile yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak, bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' diye konuştu.

'Dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir'

ABD ile İran arasındaki savaşı da değerlendirdiklerini belirten Bakan Fidan, 'Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan İran ve ABD ile temalarımızı sürdürüyor, bir yandan bölge ülkeler ile yakın istişare ile çalışıyoruz' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının da bölge güvenliğini doğrudan etkilediğini belirten Bakan Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü;

'Rusya Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını, bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişe ile takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar, sahadaki gerilimi maalesef daha da arttırmaktadır. Karadeniz ve Azak denizinde son dönemde meydana gelene saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir.'