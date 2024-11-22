Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Abdullah isimli gencin canlı yayındaki “Beni bu illetten kurtarın!”çağrısına Yeşilay Danışmanlık Merkezi yetişti. YEDAM Müdürü Fırat İşler,canlı yayına bağlanarak genci Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde tedavi olmaya davet etti.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay, Türkiye’nin her ilinde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile (YEDAM) on binlerce kişiye ulaşıyor. Bu kişilerden birisi de katıldığı Esra Erol’da programında “Beni uyuşturucu bağımlılığından kurtarın” diyerek yardım isteyen Abdullah isimli genç oldu.

Gencin yardım çağrısı üzerine kısa sürede canlı yayına bağlanan Yeşilay Danışmanlık Merkezi Müdürü Fırat İşler, Abdullah’ı Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde tedavi olmaya davet etti. Bağımlı genç bu teklifi kabul ederek yeni bir hayata başlama sözü verdi.

Yayın üzerine açıklamalarda bulunan YEDAM Müdürü Fırat İşler, “Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak Abdullah Bey’in çağrısını duyduk ve kendisine ulaşmak istedik. Yeşilay olarak yüz yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılıklarında birey ve ailelerimize destek oluyoruz" dedi.

Bu kapsamda gencin çağrısına da cevap verdiklerini belirten İşler, "Şu an içinde bulunduğu durumdan kurtulması için tüm tedavi modellerimizle kendisine destek olmak için hazırız. Bağımlılık zor bir süreç,ancak tedavisi mümkün.Tamamen ücretsizpsikolojik ve sosyal destek sağlayarak bunu hep birlikte başaracağız. Abdullah Bey aracılığıyla ailelerinde bağımlılık öyküsü olan herkese de seslenmek isteriz. Onlar da 115 numaralıYeşilay Danışma Hattımızı arayarak uzman arkadaşlarımızdandestek alabilirler. Kendilerine en yakın Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde randevu oluşturabilirler’’ diye konuştu.