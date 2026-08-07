Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un batısı ve Çanakkale’nin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.