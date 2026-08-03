Son dönemde sık sık Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamıyla gündeme gelen İlker Ayrık, yaşadığı talihsiz kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayrık, sağlık sorunları nedeniyle gösterilerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

İlker Ayrık paylaşımında, "23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..." ifadelerini kullanarak yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, yaşadığı kaza nedeniyle 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya'da gerçekleştirmeyi planladığı gösterilerin ertelendiğini belirterek, "Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.