Dünyadaki trend teknolojileri Türk kullanıcılarına sunma misyonunu benimseyen Casper, gelişmiş konfigürasyon seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. Yüksek mobiliteye ve güçlü performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirdiği Nirvana X700 ve X600 modeli, Intel’in “H” serisi işlemcileriyle yenilendi. Intel’in en yüksek performansa sahip işlemcisi olan “H” serisi, gaming laptopların sunduğu güçlü performansı şık bir tasarım ve 19.2mm incelikte kullanma imkanı sağlıyor.

Türkiye’nin önde gelen bilgisayar üreticilerinden Casper, dünyadaki son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Profesyonel ve günlük hayatında sık seyahat eden kişiler için en iyi performansı sunmayı hedefleyen Casper Nirvana X700 ve X600 dizüstü bilgisayarlar, Intel’in “H” serisi işlemcileriyle yenilendi. Genellikle masaüstü bilgisayarlarda kullanılan “H” serisi işlemciler, Casper’ın gelişmiş Ar-Ge’si sayesinde Casper Nirvana X700 ve X600’ün 19.2mm inceliğinden taviz vermeden bir araya geliyor. AlderLake ailesindeki Intel Core i5 12450H ve Core i7 12700H seçenekleriyle özelleştirilebilen bu işlemciler, Intel’in bugüne kadar sağladığı en yüksek performansla dizüstü bilgisayarlara yeni bir anlayış kazandırıyor.

Intel “H” serisi işlemciler %190 performans sağliyor

Yenilenen mikro mimarisiyle, “U” serisi işlemcilere kıyasla çok daha fazla performans sağlayan Intel’in “H” serisi işlemcisi, masaüstü bilgisayarların gücünü Casper Nirvana X700 ve X600’e getiriyor. Normalde gaming laptoplarda 45W gücünde olan “H” işlemciler, X700 ve X600’ün şık tasarımından ödün verilmeden yalnızca 28W gücünde kullanılıyor. Böylece hem çok daha yüksek performans sağlayan bu işlemciler, U ailesine ait Core i7 12. Nesil işlemcilere göre Intel Core i5 12450H modelinde %28, Core i7 12700H’de ise %90 oranında performans artışı sunuyor. Casper Nirvana X700 ve X600’ün ince tasarımını koruyarak daha optimize çalışmasını sağlayan bu geliştirme ile kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarını tam kapasite kullanabiliyor. Aynı zamanda TYPE-C portu da eklenen Casper Nirvana X700 ve X600, yüksek mobilite özelliğini kusursuz bir uyum içinde artırıyor.