İstanbul'un Çatalca ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, İstanbul'un Çatalca ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GS 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan 2 kişinin kazadan yara almadan kurtulduğunu belirledi. Takla atan araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, ekipler tarafından yol üzerinde güvenlik önlemleri alındı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla çekildi.