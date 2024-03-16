Çatalca’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı. Çarpma sonrası araçların savrulduğu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 12 Mart Salı günü saat 15.00 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F. S., kontrolündeki 34 HHU 874 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, karşı yönden gelen G.A., kontrolündeki 34 HO 1805 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İETT otobüsü, karşı şeritten gelen A. E. ’nin kontrolünde bulunan 34 ST 0835 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü F.S. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Çatalca’da 12 Mart Salı günü meydana gelen trafik kazası olayına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptığı, çarpma sonrası savrulan İETT otobüsünün de kamyonete çarptığı görülüyor.