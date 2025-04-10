Edinilen bilgilere göre, 00.00-08.00 gece vardiyasında, saat 03.00 sıralarında yaşanan göçük sonucu 13 işçi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan iki işçi Ankara'ya sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nallıhan ilçemizde bulunan Çayırhan maden ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 13 maden emekçimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.